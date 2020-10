So schnell kann es manchmal gehen: An einem Tag noch „normales“ Mitglied, am nächsten schon Vorsitzender. So ähnlich ging es Egon Koling Ende 2006. „Ich habe schon Veranstaltungen der KI besucht“, sagt er. Und zwar auch schon zu einem Zeitpunkt, als die Kulturinitiative noch an der Emsdettener Straße zuhause war. Aber Verantwortung im Verein trugen andere.