Erfreuliche Nachrichten gibt es für die Verbindung vom Flughafen Münster/Osnabrück nach München. Lufthansa hat jetzt angekündigt, mit Beginn des Winterflugplans am 25. Oktober wieder montags bis freitags viermal täglich, am Wochenende bis zu dreimal täglich in die bayerische Landeshauptstadt zu fliegen.

Die Frequenzerhöhung und damit verbundene Flugplanoptimierung ermöglicht speziell Geschäftsreisenden nun einen deutlich längeren Aufenthalt ohne Übernachtung in München. Im Vergleich zum Flugplan vor Beginn der Corona-Pandemie sind nun bereits vier der ursprünglich fünf täglichen Verbindungen wieder reaktiviert. Anfang Juni hatte Lufthansa die Flüge zunächst mit zwei täglichen Starts wieder aufgenommen und dann im Sommer auf drei erhöht.

„Die nochmalige Aufstockung in schwierigen Zeiten zeigt den nach wie vor extrem starken Markt und die Nachfrage nach dieser Geschäftsreiseverbindung in der FMO-Region“, sagte FMO-Geschäftsführer Dr. Rainer Schwarz. Für den FMO sei diese Entscheidung sehr wichtig, da Lufthansa an anderen Standorten aktuell Verbindungen nach München gekürzt oder sogar ganz eingestellt habe.

Über das Drehkreuz München sind auch in Corona-Zeiten zahlreiche Weiterflüge zu europäischen und weltweiten Zielen erreichbar.