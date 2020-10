Die Stadt ist so gut wie durch. Doch bevor die Ortsdurchfahrt endlich wieder freigegeben werden kann, übernimmt erst noch der Kreis Steinfurt. In direktem Anschluss an das letzte Teilstück der K53-Sanierung wird der Kreis ab kommender Woche zwischen Freilichtbühne und neuem Kreisel am Autohaus Simon die Fahrbahn erneuern, also erst abfräsen und dann neu asphaltieren.