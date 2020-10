Urlaub in Deutschland – das war der Renner im Corona-Sommer 2020. Und für einen Abend gute Musik jettet gerade natürlich erst recht niemand um die Welt. Olaf Rickermann fällt es spürbar schwer aufzuzählen, aus welchen Winkeln der Erde er eigentlich Besuch bekommen hätte. Bands aus den Staaten, Großbritannien, aus Italien sollten zu Gast sein bei seiner Kult-Reihe „Rock‘n‘Roll bei Rickermann“ – alles ausgefallen.

Allerdings hat sich auch der Rock‘n‘Roll-Wirt in der Nähe von Balkonien umgesehen – und präsentiert nun zumindest einen größeren Act. Am 24. Oktober (Samstag) kommen die „Booze Bombs“. „Wilder Rockabilly aus dem Schwarzwald“, weiß er – für bis zu 80 Leute, die er coronakonform und auf Sitzplätzen in seinen Saal lassen kann. Immerhin.

Rickermann findet ohnehin, dass man das Beste aus der misslichen Gesamtsituation für die Veranstaltungsbranche machen müsse – und das Lachen nicht verlieren dürfe: Ob er gerade deshalb auch den Einstieg in die Comedy-Sparte wagt? Am 13. Oktober (Dienstag) beteiligt er sich am Event „Greven lacht“, bei dem fünf Nachwuchs-Spaßmacher durch ebenso viele verschiedene Locations ziehen. Ein humoristischer Haudegen hingegen palavert sich am 28. November (Samstag) durchs Landhaus: Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp reist vermutlich mit dem Trecker aus Kattenvenne an. „Corona ist Mist – aber Meckern bringt ja nix“, meint Rickermann – und krempelt fürs Foto seine Ärmel etwas höher.

Mit Optimismus, sagt er, sei er schon mal sehr gut gefahren. Denn: „Als ich 2013 mit den Konzerten angefangen habe, hätte ich ja auch nicht zu träumen gewagt, dass mein Lokal mal so ein Hotspot der Rockabilly-Szene wird.“