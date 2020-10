„In Köln sind wir immer für Konzerte ins Gürzenich gegangen. Wir sind überrascht, auf welch hohem Niveau in einer Stadt wie Greven klassische Musik angeboten wird.“ Dieses Urteil von Besuchern des Konzertes von Greven Klassik am Sonntag im Ballenlager trifft wohl bestens den Anspruch, den diese langjährige Konzertreihe an sich stellt und auch immer wieder erfüllt.