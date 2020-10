Man kann es ein Jahrhundert-Ereignis nennen. In Greven wird an diesem Wochen­ende eine neue Kirche eröffnet. In Zeiten der Kirchenkrise hat das Seltenheitswert. Gleichzeitig hat die St. Martinus-Gemeinde mit Traditionen gebrochen. Für das neue Kirchen- und Gemeindezentrum St. Josef musste die St. Josef-Pfarrkirche aus den 50er-Jahren weichen.