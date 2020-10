Andere machen Frühjahrsputz, die Stadt räumt im Herbst auf. In den bevorstehenden Ferien machen Mitarbeiter der Technischen Betreibe an den Bahnhöfen „klar Schiff“. In Reckenfeld und Greven bilden dabei die Fahrradab­stellanlagen einen Schwerpunkt. Erstmals wird auch die kleine Abstellanlage am KiK gegenüber vom Grevener Rathaus mitgemacht.