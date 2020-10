Neun Monate mit Bewährung und 100 Sozialstunden

Wegen Nötigung mit Gewalt, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung stand ein 23-jähriger Angeklagter aus Greven am Freitag in Rheine vor dem Schöffengericht. Er soll seine Lebensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat, im März 2019 in der Wohnung seiner Eltern mit Schlägen und durch Einsperren genötigt haben, ihm 180 Euro für eine Playstation zu geben. Drei Stunden später hätte er von ihr abgelassen, nachdem sie ihm das Geld gegeben habe, warf die Staatsanwältin ihm vor. Am 6. August 2019 erschien er bei ihren Eltern und soll die Wohnungstür eingetreten haben, als sie nicht öffnete. Anschließend habe er sie wieder geschlagen.

Zudem warf die Staatsanwältin ihm vor, am 22. Oktober 2019 am Hallenbad in Greven auf ein aus dem Kreisverkehr fahrendes Fahrzeug eingeschlagen und getreten zu haben. Sachschaden 6575 Euro. Letztendlich wurde er nur wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten und zwei Wochen mit Bewährung und 100 Sozialstunden verurteilt, weil ihm die Gewalttaten gegenüber seiner Freundin nicht nachgewiesen werden konnte. Das Paar ist verlobt, sie ist hochschwanger von ihm und machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Angeklagte schwieg diesbezüglich und erklärte, dass sie sich wieder versöhnt hätten: „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte er. Das Eintreten der Wohnungstür bei ihren Eltern räumte er ein. Er war mehrfach vorbestraft. Auf die Frage, ob die Geldstrafen aus 2019 und 2020 schon bezahlt seien, antwortete er mit einem Schulterzucken: „Das regelt meine Mama!“ Er arbeite erst seit vier Wochen wieder als Zeitarbeiter, offensichtlich, wie die Verhandlung ergab, um die Verlängerung der Duldung mit Arbeitsrecht zu bekommen.

Die Sachbeschädigung am Pkw räumte er ein: „Ja, das habe ich gemacht. Ich hatte die Handbewegung von dem Autofahrer wohl falsch verstanden und bin über die Straße gegangen, als der aus dem Kreisverkehr fuhr. Der hat mich angefahren, da bin ich ausgerastet“. Wie massiv das „Ausrasten“ war, bestätigten nicht nur der 76-jährige Fahrer des Pkws, sondern zwei weitere Zeuginnen. Der Rentner sagte: „Ich habe ihn angefahren und anschließend um mein Leben gefürchtet“. Er rief die Polizei, ohne sein Auto zu verlassen. Der Angeklagte sei zu Fall gekommen, aufgesprungen und habe gegen sein Auto geschlagen und getreten. Der Schaden an dem Fahrzeug sei erheblich gewesen.

Sein Anwalt und die Verteidigerin einigten sich in einer Pause auf eine Schadensregulierung von 7250 Euro. Eine 27-jährige Zeugin sagte, dass der Angeklagte „sehr gewalttätig gegen den Wagen getreten habe. „Das Auto war stark demoliert“. Als eine weitere Zeugin ihn angesprochen habe, sei er aggressiv auf diese zugelaufen, hätte sich dann aber beruhigt. Das bestätigte die 40-jährige Rechtsanwalt-Fachangestellte aus Nordwalde.