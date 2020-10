Der Edeka-Markt an der Grimmstraße zog die Konsequenzen. Immer wieder sorgten Schüler der Anne-Frank-Realschule für Aufsehen in dem Markt, zogen in Horden durch die Gänge, klauten und randalierten. Ergebnis: Bis Ende des Jahres haben sie Hausverbot.

Der Edeka-Markt an der Schützenstraße hatte ähnliche Probleme. Auch hier waren die Schüler in großen Gruppen unterwegs, machten viel Blödsinn und verscheuchten durch ihr Verhalten andere Kunden. Doch dieser Markt reagierte anders. „Alle Schüler müsse bei ihrem Einkauf einen Einkaufswagen mitnehmen, auch wenn sie nur Kleinigkeiten kaufen“, erklärte Marktleiterin Elisabeth Huesmann das Vorgehen. „Alle, die sich nicht daran halten, bekommen Hausverbot.“

Und: Es klappt. „Wir haben jetzt deutlich weniger Probleme mit den Schülern“, machte Huesmann deutlich.