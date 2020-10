Auf rund 8000 Quadratmetern Dachfläche hat der Logistikdienstleister Fiege an seinem Logistikzentrumin Greven-Reckenfeld eine Photovoltaikanlage errichtet.

Mehr als 650 000 Kilowattstunden Strom erzeugt die Anlage jährlich – so viel, wie rund 160 durchschnittliche Vier-Personen-Haushalte pro Jahr verbrauchen, heißt es in einer Pressemitteilung von Fiege.

Damit wird rund ein Drittel des Energiebedarfs des Mega-Centers Greven-Reckenfeld durch den selbst erzeugten Strom gedeckt.

„Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, das Unternehmen nachhaltig an die nächste Generation zu übergeben. Ein solches Projekt im Sinne des Klimaschutzes an unserem Stammsitz umzusetzen, bedeutet uns sehr viel“, sagt Jens Fiege, Vorstandsvorsitzender der Fiege Gruppe.

Die Anlage auf dem Fiege-Dach an der Carl-Benz-Straße ist mit einer Leistung von 749 Kilowatt-Peak (kWp) eine der drei größten Photovoltaik Dachanlagen in Greven.

Rund 90 Prozent der Energie wird Fiege am Standort selbst nutzen, der Rest – beispielsweise der Strom, der an Wochenenden erzeugt und nicht direkt verbraucht werden kann – wird in das öffentliche Stromnetz gespeist.

„Insgesamt haben wir rund 2700 PV-Module in Ost-West Aufständerung verbaut. Dadurch ist die PV-Anlage optimal auf unseren eigenen Verbrauch am Standort ausgelegt“, sagt Projektleiterin Mareike Vogt, aus dem zentralen Energiemanagement bei Fiege.

Durch die Erzeugung des Stroms mit Hilfe der PV-Anlage könne im Vergleich zum durchschnittlichen CO -Ausstoß jährlich rund 260 Tonnen CO vermieden werden.

Den Bau weiterer PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung will Fiege weiter forcieren.

Eine Anlage in Nordrhein-Westfalen und eine weitere in Baden-Württemberg sind bereits in Planung. Darüber hinaus berät Fiege Dritte bei der Projektierung eigener Anlagen. Zudem setzt Fiege seit Januar 2020 deutschlandweit beim Energieeinkauf auf CO-neutrale Energie. Mehrere tausend Tonnen CO2 werden so jährlich eingespart.