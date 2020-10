Cello-Suiten für das Blasinstrument

Mit einem ganz innovativen Konzert meldet sich die feine Bliss-Konzertreihe zurück. Auch in solch für ausübende Künstler und Musikliebhaber schweren Zeiten tut es gut, wirklich außergewöhnliche Konzerte zu erleben. Dementsprechend groß war der Andrang am Freitagabend auf das Solo-Rezital mit dem Fagottisten Theo Platz im Gewölbekeller zu dem die GWK Münster und der Beat Club Greven eingeladen hatten.

Gerade hat Theo Plath eine CD mit Fagottkonzerten mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter dem renommierten Dirigenten Leo Mc Fall veröffentlicht.

Und auch solistisch ist der sympathische Künstler für einige musikalische Überraschungen gut. Denn was er am Freitagabend dem Publikum bot, war schon vom Ansatz her eine musikalische Herausforderung.

Er hatte aus den allseits bekannten „6 Suiten für Violoncello solo“ aus der Feder von Johann Sebastian Bach die Suiten Nr. 4 Es-Dur BWV 1010 sowie die Nr. 2 d-Moll BWV 1008ausgesucht, diese für sein Instrument adaptiert. Als Bach-Purist steht man solchen Adaptionen wohl kritisch gegenüber, hat man doch bei jedem einzelnen Tanzsatz das Original für Violoncello im Ohr, die von Pablo Casals unsterblich gespielt wurden und zum Standardrepertoire jedes Cellisten gehören.

Mit kleinen Moderationen führte der Künstler in die jeweiligen Kompositionen ein, so dass man sich gut in den Charakter der Werke einfühlen konnte. Mit Akribie und Feinsinn näherte sich Theo Plath der „Suite Nr. 4 Es-Dur“, mit der er den Abend eröffnete. Seine Virtuosität und technische Brillanz stellte er ganz in den Dienste des musikalischen Ausdrucks, wusste jedem einzelnen Tanz ein charakteristisches Gewand zu verleihen.

Besonders bei der langsamen Sarabande genoss man die warm timbrierte Melodiegestaltung. Auch die Courante konnte bei der Umsetzung mit Fagott ihren Glanz entfalten. Bei der sehr virtuosen ersten Bourée waren ihm aber wohl durch das Fagott einige Grenzen gesetzt.

In eine ganz andere musikalische Welt ging es danach mit dem „Monolog“ von Isang Yun. Dieses für den Bass-Klarinettisten Harry Sparnaay geschriebene und später von Isang Yun für Fagott umgeschriebene Werk ist programmatisch wie ein Selbstgespräch aufgebaut.

Zwischen einzelnen charakteristisch eingefärbten Tönen werden immer dynamisch kraftvolle Passagen gesetzt, kommt es wie bei einem inneren Zwiegespräch zu unaufgelösten Spannungen. Mit seiner intensiven Spielweise konnte Theo Plath seine improvisatorisch klangmalerische Seite zeigen, fesselte und animierte das Publikum zum eigenen inneren Nachempfinden.

Nach dieser „schweren Kost“ ging es mit der „Suite Nr. 2 d-Moll BWV 1008“ wieder in barocke Klangwelten zurück. Beim Prélude mit seiner rhythmischen Ausrichtung war Theo Plath ganz in seinem Element.

Spielfreude und Lebendigkeit prägten seine Interpretation, wobei allerdings bei den zwei Menuetten der tänzerische Spielfluss immer wieder durch spieltechnische Gegebenheiten des Fagotts unterbrochen wurde.

Da zeigten sich die Grenzen der Adaption für das Fagott, denn Esprit und Grazie gingen etwas verloren. Die Sarabande wiederum konnte man mit seiner innigen Melodiegestaltung bestens genießen. Hier wurde durch den farbenreichen Klang des Fagotts dem Tanz eine lyrisch-poetische Facette beigefügt. Dieses Konzert bot dem Publikum eine ganz interessante Sichtweise auf die Cello-Suiten, zeigte sie gleichsam von einer ganz eigenen Seite. Dass für Theo Plath sein Instrument meisterhaft beherrscht, zeigte sich auch in der Zugabe.

Die „Caprice Nr. 5 für Violone solo“ von Niccolò Paganini zählt wohl zu den spieltechnisch schweren Werken für Violine. Sie erklang von Theo Plath gespielt wie eine „leichte“ Übung, beendeten so auch hohem Niveau einen wirklich außergewöhnlichen Abend.