Welche Auswirkungen haben die Reisewarnungen in den Herbstferien auf den Flugbetrieb am FMO? Rainer Schwarz: Wir erleben ja derzeit so etwas wie eine Stigmatisierung des Reisens. Dennoch gilt: Wo das Infektionsgeschehen gering ist, keine Reisewarnung und Quarantänepflicht besteht, da wird nach wie vor geflogen, wie zum Beispiel nach Griechenland.