Satan in de Wicken, nu häfft wi de Schiete ower wier mächtig an‘t dampen! Corona is dewier un wi müett doa üöwer küern. Düsssen widderliken un düördriefsken Virus mäck je momentan för nix un kineenen mehr Holt. Nu häff et je sogar den büörgersten Gesundheits-Uppasser von uerse Regierung erwischket.