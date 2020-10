Die Attacke kam so unvermittelt, dass sie erst nicht glauben mochte, was geschah. Die Reckenfelderin, die ungenannt bleiben möchte, ist noch immer fassungslos angesichts eines Vorfalls, der sich am Samstag ereignet hat. Sie drehte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Mann, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, eine herbstliche Runde um den Ententeich.