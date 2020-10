Maria Windau hatte sicherlich kein leichtes Leben. Aber: Sie ist alt geworden, sehr alt. Am Sonntag wurde sie 99 Jahre alt, gestern feierte sie – coronabedingt – im ganz kleinen Kreis im Café Essmann. Maria Windau wurde 1921 in Münster geboren. Dort lernte sie auch ihren Ehemann kennen, der aber kurz darauf als Soldat in den Zweiten Weltkrieg ziehen musste.