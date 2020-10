In einem Hamburger Parkhaus fährt ein rotes Auto vor den Schranke. Er sei Dauerparker, sagt der Fahrer in die Gegensprechanlage, aber weil er beim Reinfahren versehentlich ein reguläres Ticket gezogen habe, kann er nun mit seiner Dauerparkkarte nicht ausfahren. „Ich mache auf“, sagt Jacqueline Teuber in Greven und klickt mit der Maus, damit sich in Hamburg die Schranke hebt.