Für einen Moment befanden wir uns in den USA in einem politischen Schwebezustand. Wir wissen, dass sich die Wahl extrem knapp entscheiden wird. Wenige Staaten arbeiten noch an der Auszählung der Stimmen. Das ‚Dazwischen‘ ermöglicht ein Gespräch ohne Hierarchisierung der politischen Lager in ,Gewinner´ und ,Verlierer‘.