Bei einer Aktion von Sahle Wohnen und der sozialen Dienstleistungsgesellschaft Parea in der Wohnanlage am Emsweg stand nun der Kürbis als die Herbst-Frucht im Mittelpunkt. Besonders die Kinder waren aufgefordert, lustige oder gruselige, fröhliche oder traurige Kürbisgesichter zu schnitzen. Bei einer Ausstellung sollten anschließend die drei besten Kürbisgesichter durch ein Mieter-Votum gekürt werden.

„Kinder leiden besonders unter den Einschränkungen durch Corona. Sie müssen ihre sozialen Kontakte reduzieren und in den Schulen bestimmen Corona-Regeln den Alltag“, erklärt Sahle- Wohnen-Kundenbetreuerin Jana Brüggemann. „Mit der Aktion wollten wir etwas gegen die allgemeine Niedergeschlagenheit und die Belastungen in den Familien tun und ein wenig Abwechslung und Freude in den Corona-Alltag bringen.“

Mit Plakaten wurden die Mieter zu der Kreativ-Aktion eingeladen. Die Teilnehmer bekamen eine Anleitung mit allen Informationen zum passenden Werkzeug und mit praktischen Tipps, die bei der Bearbeitung helfen sollten. Beim Schnitzen entstanden unter den kreativen Händen regelrechte Meisterwerke. Ein Teilnehmer verpasste seinem Kürbis zum Beispiel das Gesicht einer Katze, ein anderer Kürbis war blau gefärbt, bei einem weiteren waren die Augen mit einer Lichterkette versehen. Die meisten Kürbisse aber sahen Furcht einflößend aus.

Die drei Gewinner erhielten Einkaufsgutscheine in Höhe von bis zu 100 Euro für ein Geschäft ihrer Wahl. Alle anderen Teilnehmer erhielten jeweils eine kleine Aufmerksamkeit. „Eine schöne Aktion in der Herbstzeit, bei der die Mieter toll mitgemacht haben und außerdem viel Spaß hatten“, freute sich Parea-Mitarbeiterin Eva Bruns.