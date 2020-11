„Einmal die Hände desinfizieren.“ Alexandra Niedzieski ist die Rezeptionistin im Friseursalon Frank Overberg an der Nordwalder Straße. Sie hält eine Plastikflasche mit rotem Sprühkopf, zweimal gedrückt – und der Kunde darf sich setzen. Nichts ist mehr so wie vor Corona in den Salons der Grevener Haarkünstler.