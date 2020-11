Reiche „versauen“ den Schnitt

Man kann sich förmlich vorstellen, wie so manch einer ganz ungläubig in sein Portemonnaie schaut, wenn er diese Zeilen liest. Aber: IT.NRW als Statistik-Behörde des Landes lügt nicht, jedenfalls nicht absichtlich. Und somit ist es amtlich: Jedem Grevener – wohlgemerkt jedem – standen im Jahr 2018 genau 23 328 Euro Einkommen für Konsum- u. Sparzwecke zur Verfügung. Und das sind 836 Euro mehr als im Jahr zuvor.

Gut, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen und den Taschenrechner zücken. Papa, Mama, zwei Kinder – macht 93 312 Euro bar auf der Kralle zum ausgeben. Na, das haben in der Wirklichkeit jenseits der Statistik nicht so ganz viele Familien in Greven.

Zu vermuten ist, dass da einige ziemlich reiche Menschen den Schnitt „versauen“. Heißt: Da verdienen einige Menschen so viel Geld, dass sie den Schnitt der einzelnen Grevener Einkommen heftig nach oben drücken. Resümee: Die Aussagekraft zur finanziellen Situation von Erika und Max Mustermann aus Greven ist relativ gering.

Aber: Diese Zahl sagt dann doch einiges aus. Alle Grevener zusammen – vom Hartz IV-Empfänger bis zu Herrn Krösus – haben im Jahr 2018 insgesamt 1,075 Milliarden Euro Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Vermögen. Dabei liegt Greven im NRW-Mittelfeld.

Die statistisch gesehen reichsten Menschen im Kreis Steinfurt kommen aus Altenberge (25 892 Euro verfügbares Einkommen je Einwohner; Platz 51 in NRW), gefolgt von Tecklenburg (25 220 Euro; Platz 64). Die statistisch ärmsten Menschen im Kreis kommen aus Metelen (20 251 Euro; Platz 353 von insgesamt 396 Kommunen) und aus Lotte (20 361 Euro; Platz 351).

Das verfügbare Einkommen je Einwohner lag in NRW im Schnitt bei 22 294 Euro und im Kreis Steinfurt bei 22 402 Euro. Mit 39 443 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner aller 396 Städte und Gemeinden in NRW auf. Kranenburg im Kreis Kleve hat die Rote Laterne mit 16 350 Euro pro Nase.

Aber (siehe oben): Das ist alles nur statistisch gesehen. Im Portemonnaie der meisten „Normalos“ sieht es im wirklichen Leben ganz anders aus . . .