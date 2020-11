„Dafür sind wir alle unglaublich dankbar“

Der Moment, als Bachar Yahya, heute 20 Jahre alt, die Grenze zu Österreich überschreitet und damit „wirklich in der Europäischen Union angekommen“ ist, bedeutet für ihn alles: „Ab dann waren wir alle uns sicher: Wir haben Menschenrechte und werden auch als Menschen behandelt.“

Geprägt und gezeichnet war er zuerst von der Flucht aus Syrien. Zusammen mit seinen Schwestern Isra und Nour sowie seiner Mutter Jamalia Fettayrji fuhren sie mit dem Auto nach Aleppo, wurden dort von Soldaten festgehalten, Bachar selber mehrmals hart geschlagen. Er sagt: „Mir wurde die Würde genommen. Von einem Soldaten, der eigentlich unser Land und dessen Bewohner beschützen soll. Das ist aber schon lange nicht mehr so.“ Für ihn ist klar: „Nach Syrien zurück? Das will ich nie wieder.“ Seine Schwester Isra Yahya sagt: „Hier haben wir – auch beruflich – so viele Möglichkeiten, die wir sonst nie hätten.“

Die Flucht setzte sich damals über die Berge zur türkischen Grenze fort: „Da sind wir drüber geklettert“, erinnert sich Isra. Die Flucht sei zwar nun schon einige Jahre her, die Erinnerungen an sie werden aber wohl für immer in den Köpfen bleiben.

Mutter Jamalia beschreibt ihre Gefühle von damals: „Ich bin alleine mit meinen Kindern geflohen. Da steht man unglaubliche Ängste durch.“ Mit dem Schlauchboot und mithilfe von Schleppern, die die Familie mehrmals um Geld betrogen hatten, ging es dann nach Griechenland. Über Mazedonien, Ungarn und Österreich kamen sie nach Deutschland.

Dass auch Europa nicht frei von Gefahren ist, musste die Familie bei einer fünftägigen Haft in Ungarn erleben: Kaum Wasser, kaum Essen – die Tage zogen sich in die Länge, berichtet Bachar. Wer sich Anweisungen widersetzte wurde mit Pfefferspray ruhig gestellt. Die ablehnende Haltung Ungarns in der Flüchtlingsfrage war stets spürbar.

Die Ausreise nach Österreich klappte einige Tage später, mit dem Zug ging es dann weiter nach München. Dort verbrachten sie eine Nacht in einem Krankenhaus. Bachar sagt: „Das war der beste Moment seit sehr langer Zeit, endlich konnten wir uns richtig ausruhen und für kurze Zeit die Sorgen vergessen.“ Über die Station Dortmund kam die Familie nach Greven, musste hier mehrfach umziehen, wurde zu Beginn in Sammelunterkünften untergebracht.

Sie haben noch Verwandte in Syrien. Mutter Jamalia, die mit ihrer lebhaften Art stets Freude verbreitet, in ehrenamtlichen Einrichtungen Flüchtlingen die Ankunft in Deutschland vereinfachen will und in einer Offenen Ganztagsschule in Greven arbeitet, sagt: „Unsere Familie in Syrien hat eine schlechte Versorgung, selten Strom und noch seltener richtiges Essen, die Lage ist noch sehr schlimm.“

Der Weg, den die Familie in Greven eingeschlagen hat, ist beachtlich. Die kleinste Tochter Isra geht noch zur Schule, ihr älterer Bruder besuchte – auch aufgrund seiner guten Englisch-Kenntnisse – direkt das Gymnasium, macht nun sein Abitur auf der Nelson-Mandela-Gesamtschule. Danach? Entweder Studieren oder eine Ausbildung: „Auf jeden Fall in Richtung IT.“ Und Schwester Nour macht eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Bachar wiederholt es noch einmal, weil es für ihn viel bedeutet: „Deutschland gibt uns so viele Möglichkeiten, die wir sonst nicht hätten. Dafür sind wir alle unglaublich dankbar. Das wollen wir dem Land auch wieder geben.“