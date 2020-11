Besondere Zeiten erfordern kreative Ideen. Das „Kinderland“ an der Teichstraße ermöglichte den Kindern daher trotz der Pandemie ein Laternenfest

In diesen Corona Zeiten ist alles anders – auch das Laternenfest zu Sankt Martin. Aufgrund des Teil-Lockdowns war es nicht möglich, das Laternenfest in gewohnter Tradition mit allen Kindern und deren Familien gemeinsam zu feiern. „Dennoch finden wir es in diesen besonderen Zeiten sehr wichtig, unseren Kindern diese kleinen Bräuche und Traditionen, die mit großen Freuden bei den Kindern verbunden sind, nicht zu nehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Kita.

Not macht erfinderisch – und so hatte das Team alles, unter Einhaltung der geltenden Beschränkungen, so umgeplant, dass es für jede Gruppe ein internes Laternenfest geben konnte. Das Erzieher-Team wurde durch die strahlenden Kinderaugen belohnt.

Die Kinder wurden am Donnerstag und Freitag mit Laternen, Lichtern und Musik schon auf dem Außengelände begrüßt. Bei einem gemeinsamen Frühstück in gemütlicher Runde freuten sich die Kinder sehr über die traditionellen Martinsgänse. Gestärkt und voller Spannung entdeckten die Kinder ihren Gruppenraum. Sie staunten nicht schlecht, als Sankt Martin sie in Empfang nahm. Mit ihren leuchtenden Laternen folgten sie gespannt dem Bilderbuchkino über Sankt Martin.

Natürlich durfte das eigene Laternenlaufen in den abgedunkelten Räumen nicht fehlen.

Wenn auch anders als sonst, so hatten die Kinder viele schöne magische Momente.

Um auch die Familien, in dem Maß wie es aktuell möglich ist, zu beteiligen, hatte das Kinderland gemeinsam mit den Kindern ein Laternen-Fenster gestaltet. In dem zur Straße hin zeigendem Fenster leuchten nun jeden Abend unsere „Gruppenmaskottchen“. Nun können große und kleine abendliche Spaziergänger die tollen Laternen – Wasserfloh, Schnecke, Ente, Fisch und Frosch – bestaunen.