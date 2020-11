Das Weihnachts-Gefühl in eine Geschichte verwandelt

Die Grevener Autorin Janine Reitz war wieder kreativ. Mit ihrem just erschienenen Buch betritt sie allerdings Neuland. Sie hat ein Weihnachtsmärchen geschrieben. „Das passt schon sehr zu mir, da ich ein absoluter Weihnachtsmensch bin. Ich liebe die alten Traditionen meiner Großeltern“, sagt die Grevenerin, die ihre Texte als „Jani Friese“ veröffentlicht.

Wer ihre bisherigen Bücher kennt, wird kaum überrascht sein, dass sie in „Ein zauberhafter Weihnachtswunsch“ erneut eine Liebesgeschichte einbaut – dieses mal eben in sehr weihnachtlichem Ambiente.

In der Geschichte geht es um Thilda, die mit all dem Weihnachtstrubel nichts zu tun haben will. Die Erinnerungen an ihre Großeltern sind zu schmerzhaft. Als sie jedoch auf einer verschneiten Straße der geheimnisvollen Lillybeth begegnet, ändert sich alles. Die alte Dame erinnert sie sehr an ihre verstorbene Großmutter. Doch anscheinend weiß sie nicht mehr, wo ihr Zuhause ist, daher beschließt Thilda, sie vorerst bei sich aufzunehmen. Als sie am nächsten Tag Lillybeths umwerfenden Enkel Nicolas begegnet, ist Thilda auf Anhieb verzaubert.

Den Anstoß für den Roman von Jani Friese gab ihre Lektorin bei einem Treffen in Berlin. „Wir unterhielten uns über Weihnachten und ich erzählte ihr, wie sehr ich diese Zeit liebe.“ Sie meinte: ,Und warum hast du noch keinen Weihnachtsroman geschrieben?‘ und überredete mich schließlich dazu, all das Gefühl und die Dinge, die für mich zu der Weihnachtszeit dazu gehören, in eine Geschichte zu verwandeln. Und was soll ich sagen: Noch auf dem Weg nach Hause konnte ich an nichts anderes mehr denken. Als ich vier Stunden später vor meiner Haustür stand, war der Weihnachtsroman gedanklich so gut wie fertig“, berichtet die Autorin, die sich in der Sommerhitze des Augusts an die Arbeit machte. Um sich in Stimmung zu bringen, hat sie im Internet einen Weihnachtsradiosender gesucht und gefunden. „Ich erinnerte mich an die Weihnachtszeit mit meinen Großeltern. Ich ließ einfach meinen Erinnerungen und Gedanken freien Lauf.“

Das Buch, das als eBook und als Taschenbuch erhältlich ist, widmete Janine Reitz ihren Großeltern.

Jani Friese: Ein zauberhafter Weihnachtswunsch, 294 Seiten (Taschenbuch-Version), 9,99 Euro (ebook 0,99 Euro). Das Taschenbuch ist auch bei Cramer&Löw erhältlich. Dort kann man telefonisch (

