Corona-Impfzentrum am FMO?

Kreis Steinfurt -

In der Steinfurter Kreisverwaltung gibt es Überlegungen, das geplante Corona-Impfzentrum des Kreises am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Greven einzurichten. Dazu werden dem Vernehmen nach bereits Gespräche mit der Flughafen-Geschäftsführung geführt.