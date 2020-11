Kreis Steinfurt -

Die Steinfurter Kreisverwaltung will das für den gesamten Kreis zuständige Corona-Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Greven einrichten. Das hat die Behörde am Donnerstag mitgeteilt. Die Einrichtung soll am Terminal A entstehen.