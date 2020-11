In den meisten Bäckereien in Greven gehen die Brötchen am Mittwoch, 25. November, in einer besonderen Tüte über die Theke: Der Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ soll aufmerksam machen auf Hilfsangebote für Mädchen und Frauen mit Gewalterfahrungen.

Initiiert wird die Tüten-Aktion von den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Steinfurt. Auf den Tüten gibt es Informationen über das Hilfetelefon, das unter der Nummer 08000 / 116 016 vertraulich, kostenfrei, mehrsprachig und rund um die Uhr Hilfe und Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen anbietet.

Etwa ein Drittel aller Mädchen und Frauen über 15 hat nach dem Ergebnis einer EU-weiten Studie schon körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt – häufig im häuslichen Umfeld. „Wir wollen mit der Brötchentütenaktion bestehende Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten bekannter machen“, sagt Petra Freese, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Greven. „Das ist in der aktuellen Situation besonders wichtig, weil durch Corona soziale Kontakte fast auf Null gefahren werden und die häusliche Enge dazu beitragen kann, dass sich Konfliktsituationen verschärfen.“

Normalerweise organisieren die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis mit dem Runden Tisch häusliche Gewalt am 25. November Infostände, Ausstellungen oder Fachtagungen im Kreisgebiet. Weil all dies in diesem Jahr aus Gründen des Infektionsschutzes nicht geht, sind sie froh über die Unterstützung durch die Bäckereien, die nun mithelfen, trotzdem auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam zu machen.

Mehr Informationen zum Hilfetelefon gibt es außerdem im Internet unter www.hilfetelefon.de. Aus Anlass des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen weht am 25. November auch die Fahne mit der Aufschrift „Nein zu Gewalt an Frauen - Frei leben ohne Gewalt“ der Organisation Terre des Femmes vor dem Grevener Rathaus und vor vielen anderen Rathäusern im Umkreis.