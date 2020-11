Großbaustelle in Gelmer: Arbeiten an neuer Kanalüberführung schreiten voran

Greven/Münster -

Von Luca Pals

Es ist ein Spektakel: Nach und nach werden am letzten Samstag auf der Großbaustelle in Gelmer Balken ans Ufer der Ems gefahren, dort mit dem Kran aufgenommen und in einem großen Bogen in das Becken gehoben.