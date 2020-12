Lager für Düngemittel in Flammen

Greven -

Von Jens Keblat

Zwei Lagerhallen auf dem Raiffeisen-Gelände an der Alten Bahnhofstraße sind am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Es dauerte mehrere Stunden, bis das Feuer gelöscht war.