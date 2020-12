Die Schützen der Schützenbruderschaft St. Reinhildis Schmedehausen-Hüttrup konnten sich zum Start der Adventszeit über ein weihnachtliches Präsent freuen. Lebkuchen, Marzipan und Spekulatius brachten weihnachtliche Stimmung in die Familien. „Wir wollten unseren Mitgliedern mit diesem süßen Adventsgruß eine Freude bereiten”, sagt Eugen Reismann, Brudermeister der Schützenbruderschaft.

„Unser Schützenfest am Fronleichnams Wochenende musste ja aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.” Und auch alternative Veranstaltungen seien im Laufe des Jahres aufgrund der Einschränkungen nicht möglich gewesen, denn oberstes Gebot sei auch für die Schützenbruderschaft weiterhin die Eindämmung der Pandemie.

Der Schützenvorstand überlegte sich deshalb etwas Besonderes, um den Schützenbrüdern und Schützenschwestern eine Freude zu bereiten. Rund 250 Weihnachtstüten wurden bepackt mit Lebkuchen, Marzipan und weiteren Leckereien. Am ersten Adventswochenende schwärmten die Helferinnen und Helfer dann aus, um die Präsente an die Mitglieder zu verteilen. Mit Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung der Abstandsregeln wurden die Präsente bis an die Haustüren geliefert. „Die Überraschung ist uns gelungen und wir bekamen durchweg positives Feedback”, freut sich Reismann.

Ein großer Dank geht an alle Helfer, die den Vorstand bei der Verteilung tatkräftig unterstützt haben. Für alle Schützenvereine ist aktuell eine schwierige Zeit. „Wir haben aktuell keine Planungssicherheit für das kommende Jahr und werden die Situation weiter abwarten müssen.“