Greven -

Von Peter Sauer

Ein Großprojekt hilft den Fischen: In Greven hat der Wasserspiegel der Ems einen Höhenunterschied von 2,20 Meter. Das bereitet wandernden Wassertieren große Probleme. Deshalb ist ein neuer Emsarm angelegt worden, der durch Buhnen die Höhenunterschiede so sanft absenkt, dass die Tiere keine Schwierigkeiten mehr haben. Am Donnerstag wurde der Damm zwischen dem neuen und dem altem Emsarm durchstochen: Ein wildes Schauspiel aus Wasser und Lehm.