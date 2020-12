29 Jahre lang war er Teil der Praxisgemeinschaft. Auch wenn er die 30 gerne noch voll gemacht hätte: Zum Jahresende geht Dr. Günter Wamig in den Ruhestand.

Mit seinem Berufskollegen Dr. Thomas Grunden war er einst in einer gemeinsamen Praxis am Niederort gestartet. Seit rund zehn Jahren ist das Team an der Marktstraße (über der Germania-Apotheke) ansässig. „Wir haben hier Patienten, die wir zum Teil schon über Generationen betreuen“, sagt Dr. Wamig.

Sein Nachfolger steht bereits fest: Allgemeinmediziner Christian Schulte wird als neuer Doktor in die Praxis eintreten, anfangs wird Wamig ihm unterstützend zur Seite stehen, um den Übergang für die Patienten so fließend wie möglich zu gestalten.

Schulte ist aktuell als angestellter Arzt der Uniklinik Münster im Medizinischen Versorgungszentrum Borghorst tätig. Zudem ist er als Notfallmediziner im Kreis Steinfurt unterwegs. „Das werde ich auch weiterführen“, sagt der 36-Jährige, der zudem schlafmedizinisch tätig ist und sich unter anderem mit Schmerzmedizin bestens auskennt. „Ich freue mich auf die nächsten Jahrzehnte“, sagt er zur langfristigen Perspektive der Praxis.

Der stehen schon bald weitere Veränderungen bevor: Zum Sommer wird die Praxis mit jener von Dr. Petra Grewe-Kemper und Dr. Stefan Hetzel am Standort Martinistraße zusammengelegt.

Dann steigt auch Dr. Johannes Püschel neu mit ein. Dr. Grunden bleibt dem Team ebenso erhalten wie das vertraute Team der Medizinischen Fachangestellten.