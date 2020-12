Noch heute treffen sich in jedem Jahr alle Orchestermitglieder am 1. Mai früh morgens auf dem Dorfplatz, um mit den ersten Mailiedern die Hotelgäste im Haus Schräder zu wecken – wobei der Startzeitpunkt in den letzten Jahren schon etwas „angepasst” wurde. Der Maigang führt immer über die Emsbrücke zum Hermann-Löns-Stein in den Bockholter Bergen, wobei jede Station wieder Anlass für ein Musikstück (und zuweilen auch ein Getränk) bietet.

Nach einem gemeinsamen Frühstück mit selbst gebackenem Brot und Rühreiern auf dem Hof eines befreundeten Landwirts oder eines Vereinsmitglieds geht es mit Musik wieder ins Dorf zurück. Hier werden um 12 Uhr noch einmal die Mailieder zum Besten gegeben, wonach jeder mittags mit der Familie oder Freunden seinen Maigang begehen kann.

Die Chronik berichtet hierüber: Am 1. Mai jeden Jahres macht die Musikkapelle einen Ausflug in die Heide und Bockholter Berge. „Stiefken-Ausflug“ heißt diese alljährliche Geselligkeit auch, weil die Kameraden dabei einheitlich ein „Stiefken“ (Anm.: steifer Hut) trugen.

Morgens um fünf wurde geweckt und es ging dann über die Ems zum Bauern Wilp. Dieser hatte eine festliche Tafel bereit und man saß da in langen Reihen und aß Eier. Einige Kameraden brachten es dabei auf 20 bis 22 Stück weichgekochter Eier. Die Musiker waren an diesen Tagen voller Streiche und so fehlte hier mal ein Mundstück und dort ein Horn. Um 11 Uhr wurde dann meist der Heimweg angetreten. Mit festem Marschtritt kamen dann die fröhlichen Musikanten wieder im Heimatdorf an.