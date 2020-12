Greven -

Christian Ahlert, Geschäftsführer des Modehauses Ahlert am Niederort, hätte in diesem Jahr Grund zum Feiern gehabt. Aber alles wird verschoben. Seine Mitarbeiter haben derweil an einer Video-Challenge teilgenommen, die beste Laune ausstrahlt. Mit dem Textilhändler sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning.