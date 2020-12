Greven -

Wie geht es eigentlich gerade Kindern und Jugendlichen? Viele Erwachsene, viele Experten reden gerade darüber und stellen Vermutungen an. Aber selten kommen die Kinder und Jugendlichen selbst zu Wort, heißt es in einer Pressemitteilung der Jugendarbeit in der Karderie. Das soll sich jetzt zumindest in Greven in den nächsten Tagen ändern.