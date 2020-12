Richtig auf die Schule gefreut

Sie besucht die Q2 der Nelson-Mandela-Gesamtschule. Pia Witthinrich, ehemalige Praktikantin in unserer Redaktion, schildert ihren Alltag in diesem seltsamen Schuljahr durch die Schülerbrille:

„Maske auf!“ Diesen Satz hört man, wenn man über den Schulhof geht, am häufigsten von den Lehrern. Homeschooling, Unterricht ohne Maske, Unterricht mit Maske und wieder Homeschooling. Seit dem ersten Lockdown im März ist der Schulalltag ein ganz anderer.

Ich erlebe die Corona-Zeit als Schülerin der Q2 an der Nelson-Mandela-Gesamtschule dennoch meist positiv. Es gibt immer Schüler, die sich nicht an die Regeln halten, aber in der Oberstufe funktioniert es ziemlich gut, wie ich finde.

Natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, in denen man Regeln in Frage stellt: Beispielsweise, wenn sich beim Raumwechsel verschiedene Klassen auf einem Flur eng aneinandergedrängt aufhalten und auf die Lehrer warten. Oder der Sportunterricht, der ohne Maske in der Halle stattfindet.

Auch die Lehrer gehen im Unterricht alle sehr unterschiedlich mit den Regeln um. Meistens werden die Regeln aber eingehalten.

Zum ersten Lockdown war die Freude der Schüler und Schülerinnen im Schnitt mit Sicherheit größer als zum jetzigen Zeitpunkt, als am Freitag erneut der Distanzunterricht eingeläutet wurde.

Anfangs war die Homeschooling-Zeit für mich persönlich keine negative Erfahrung. Ich bin strukturiert herangegangen und hatte genug Selbstdisziplin, die Aufgaben zu bearbeiten.

Die meisten Fächer konnte ich mir gut selbst beibringen. Nur Mathe machte mir persönlich Probleme. Daher fand ich es auch gut, als wir mit Videokonferenzen in Mathe begonnen haben.

Im Laufe der Zeit habe ich aber schon den Frontalunterricht vermisst. Seit dem ersten Lockdown gehe ich viel wertschätzender in die Schule. Ich habe mich sogar, wie viele meiner Mitschüler und Mitschülerinnen, richtig gefreut, wieder in die Schule gehen zu können.

Es war wieder ein Gefühl von Alltag und „Normalität“ vorhanden. Man hat wieder etwas erlebt, hatte wieder mehr Kontakte durch den Aufenthalt in der Schule, einfach ein viel abwechslungsreicheres Leben.

Als wir direkt nach den Sommerferien mit Masken in die Schulen mussten, war es die pure Hölle: In der Hitzewelle des Jahres mit Masken im Unterricht sitzen und sich mehrere Stunden am Stück konzentrieren. Es war sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler eine sehr anstrengende Zeit.

Jetzt im Winter erleben wir das andere Extrem: Das fast pausenlose Lüften lässt uns unheimlich frieren. Glücklicherweise hat die Oberstufe der Schule das Privileg, in dieser kalten Jahreszeit die Pausen drinnen zu verbringen, während sich die jüngeren Schüler und Schülerinnen, sofern es nicht zu stark regnet, draußen aufhalten müssen.

Das Tragen der Masken ist jetzt ein geringeres Problem. Schwierig wird es allerdings in den Klausuren: „Und wenn ihr Luft braucht, lehnt ihr euch bitte aus dem Fenster, atmet einmal tief ein und setzt die Maske wieder auf“. Mit diesem Satz, der durch die Demonstration des Lehrers bei allen für ein Schmunzeln sorgte, begann die erste Klausur, die wir mit Maske schreiben mussten.

Positiv erlebe ich seit dem ersten Lockdown das Engagement der Lehrer und Lehrerinnen, die die Möglichkeiten der digitalen Medien verstärkt nutzen. So hat zum Beispiel die Abwesenheit eines Schülers weniger Folgen für den Schüler selbst, da die Lehrer den Schüler via Iserv mit Materialien versorgen und auf dem Laufenden halten.

Besonders für die Schüler und Schülerinnen, die dieses Jahr Abitur machen, finde ich die Einschränkungen sehr schade. Es fängt an bei unserer Abschlussfahrt, die an den Gardasee gegangen wäre, über Kurstreffen, die ausgefallen sind, bis hin zur Abiplanung, die ungewiss ist.

All das, worauf man sich am Ende der Schulzeit freut, findet in dieser Zeit natürlich nicht statt. Das ist total schade, wenn auch verständlich.

Jetzt ist also wieder Distanzunterricht angesagt. Nur für die Klausuren dürfen wir noch in die Schule. Ich hoffe, dass bis Weihnachten alles glatt verläuft und die weiteren Beschränkungen helfen, damit 2021 wieder ein normaler Schulalltag möglich wird.