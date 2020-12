Vor Finanzleuten, die Märchen erzählen, sollte man sich hüten. Kämmerer Matthias Bücker hielt seine Märchenstunde am Mittwoch im Rat auch denkbar kurz. Es war das Märchen einer beschaulichen Stadt in den Miesen, die der böse Landrat in einen finanziellen Winterschlaf geschickt hat. Mit Mut und Geschick buddelte die Stadt sich aus dem Loch.