Am Dienstag und Mittwoch haben unbekannte Täter im Kreis Steinfurt drei Zigarettenautomaten gesprengt.

Am Dienstagmorgen informierte ein Zeuge die Polizei, dass er gegen 1 Uhr in Reckenfeld einen lauten Knall gehört hatte. Kurz danach habe er bei einem Spaziergang mit seinem Hund den aufgesprengten Zigarettenautomaten an der Kanalstraße, Ecke Elbestraße gesehen.

Die Trümmerteile lagen in einem Radius von fünf Metern verteilt, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Am Mittwoch informierte erneut ein Zeuge die Polizei. Er hatte gegen 1 Uhr einen lauten Knall am Wibbeltweg gehört. Hier wurde ebenfalls durch Unbekannte ein Zigarettenautomat gesprengt.

Am Mittwoch informierte dann gegen 2.10 Uhr ein Zeuge aus Kattenvenne die Polizei. Er hatte ebenfalls einen lauten Knall gehört. Dann habe er durch ein Fenster von seinem Wohnhaus aus den beschädigten Zigarettenautomaten gesehen.

Auch hier wurde der Automat von Unbekannten gesprengt. Ob die Täter Beute machten, ist nicht bekannt. Es entstanden an den Automaten Sachschäden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Automaten in Reckenfeld bitte an die Polizei in Greven, 02571/928-4455. Zeugen, die Hinweise zu dem Automaten in Kattenvenne machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.