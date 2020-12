Wat dem een sin Uhl, is dem annern sin Nachtigall. Am Wochenende hat der Rewe am Rathaus seine Rollgitter geschlossen. Und danach rollten bei der Tafel am Marktplatz soviel Lebensmittel an, wie noch nie. „Unglaublich“, sagte Tafel-Chefin Inge Koling, während im Laden vermummte Helfer Brot und Gemüse sortierten und abpackten. Darunter auch viele Tüten mit schönem Rosenkohl.