Konzentriert sitzt Michael Voss zwischen den imposanten Boxen am Mischpult und produziert die nächsten Songs. Im umgebauten Becken eines ehemaligen Schwimmbades an der Marktstraße. Manch Haltegriff und Armatur sind noch zu finden und der Klang entfaltet sich ziemlich gut in dem rechteckigen, tiefer gelegten Studio.