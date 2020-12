Testlauf gut gemeistert

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA stellt an diesem Montag ihre Beurteilung vor; die EU-Kommission will dann am Dienstag oder Mittwoch über die formelle Zulassung in der EU entscheiden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte die Bürger aber auf Anlaufschwierigkeiten bei den Impfungen ein. «Es wird am Anfang ruckeln», sagte er am Sonntagabend im ARD-«Bericht aus Berlin». «Wir sind bestmöglich vorbereitet, aber jetzt wird's konkret.» Beim Hochfahren der Impfzentren werde es darauf ankommen, miteinander zu lernen. Es werde zunächst auch nur wenig Impfstoff geben. «Es ist halt zu Beginn für alle knapp. Aber das war im Übrigen auch immer bekannt.» Großbritannien habe in den ersten zwölf Tagen 300.000 Menschen impfen können. «Das werden wir auch in den ersten Tagen erreichen können», so Spahn.