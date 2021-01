Greven/Saerbeck/Emsdetten -

Von Günter Benning

Soroptimisten, das Wort leitet sich vom lateinischen „sorores optimae“ ab – beste Schwestern. Der Name ist Programm. Der Club wendet sich an Frauen in verantwortlichen beruflichen Positionen. Wer mitmachen will, kann sich nicht bewerben, sondern wird vorgeschlagen. Dabei handeln die Frauen auch ganz lokal. Die SI-Gruppe Greven/Saerbeck/Emsdetten unterstützt regelmäßig das Frauenhaus in Rheine.