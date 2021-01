„Wir kommen daher aus dem Morgenland…“ – mit dieser Liedzeile haben die Sternsinger in den letzten Jahren viele Haushalte in Greven besucht. Über 200 Kinder aus Kitas, Nachbarschaften, Kommuniongruppen und Freundeskreisen liefen jährlich in der ersten Januarwoche durch unsere Straßen.