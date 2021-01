2:44, also zwei Minuten und 44 Sekunden. Das ist etwa das Format eines Deutschlandfunkkommentars. Genausolang ist das erste Video, mit dem sich Grevens neuer Bürgermeister Dietrich Aden (32) jetzt bei Facebook meldet. Die Woche wie sie Aden sieht soll zur Dauerserie werden.

Im Wahlkampf hatte Aden unter anderem zwei Forderungen erhoben. Mehr Digitalisierung im Rathaus und mehr Transparenz für die Bürger. Beides versucht er nun offenbar mit seiner Video-Wochenansprache umzusetzen.

Zum Inhalt: Ein kurzer Neujahrswunsch, dann ein kleiner Überblick über die Corona-Lage. Außerdem erfahren wir, dass Aden in der vergangenen Woche mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, der Landtagsabgeordneten Christina Schulze Föcking und Landrat Martin Sommer am FMO war, um das neue Impfzentrum zu besichtigen. „Die Organisation ist hervorragend“, sagt Aden und macht Hoffnung. „Das wird uns durch die kommenden Wochen tragen – es ist jetzt schwer, aber es wird besser.“

Ein Mutmach-Video also, bei dem es eher um die gute Stimmung geht und natürlich um Vertrauensbildung, wobei sich der Bürgermeister als Ansprechpartner für alle präsentiert. Symbolisch dafür: Die Gemeindeordnung NRW, die neben ihm auf dem Schreibtisch liegt. Und der blaue Fahrradhelm im Hintergrund, der schon vom Wahlkampfplakat bekannt ist. Bilder sind Politik.

Auch um aktuelle Grevener Themen geht es, allerdings grob. In den nächsten Wochen werde man sich mit dem Haushalt beschäftigen. Das ist kein Thema für 2:44. Das kostet mehr Zeit. Am Wochenende hat etwa Kämmerer Matthias Bücker gleich mehrere Stunden mit den Grünen darüber debattiert. Auch per Video – aber ohne Öffentlichkeit.