Distanzlernen an den weiterführenden Schulen: Server zeitweise nicht erreichbar

Greven -

Von Oliver Hengst

Schüler der weiterführenden Schulen in Greven brauchten am Montagmorgen Geduld: Die Schul-Server waren stark belastet und zeitweise nicht erreichbar. Viele Videokonferenzen fielen aus, stattdessen wurden Schüler per Messenger oder auf anderen Wegen mit Aufgaben versorgt.