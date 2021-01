Die von einem ehrenamtlich arbeitenden Team getragene Franziskusbücherei in Reckenfeld darf wieder öffnen, allerdings nur über das „Fenster“ – also zu den Bedingungen, die bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr vergangenen Jahres galten. „Somit öffnen wir die Bücherei bis Ende Januar nur am Sonntag“, teilt die Leiterin Claudia Waltring (auf dem Foto im April 2020) mit. Donnerstags bleibt die Bücherei geschlossen. Sonntags dürfen die Leserinnen und Leser Während der Öffnungszeiten (10 bis 12 Uhr) die ausgeliehen Medien am Fenster zurückgeben und neue Medien wieder mitnehmen.