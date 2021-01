Gimbtes Blasmusiker sind im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden – ein Beispiel für die Bedeutung von Vereinen in kleinen Gemeinden. In der Vorweihnachtszeit hat Manfred Asche die Geschichte des Vereins beispielhaft in einer Serie präsentiert. Zum Abschluss noch ein Blick in die Gegenwart. Wir sprachen mit Elke Bolte, der Vorsitzenden des Orchesters.