Erleichterung für die Besucher der Tagespflege am St. Gertrudenstift. Auch sie werden geimpft und müssen nicht warten, bis sie zum Besuch des Impfzentrums am FMO aufgefordert werden, erklärt die Geschäftsführerin des Hauses Dr. Susanne Sünderkamp. Um die 30 Senioren befänden sich in den Tagespflegeeinrichtungen in Greven und Nordwalde.