Fritz Pölking wurde am 30. Januar 1936 in Krefeld geboren. Mit seinen Eltern kam er im Jahre 1939 nach Greven, nachdem Bernhard, der Bruder seines Vaters, im Krieg gefallen war. Von da an übernahm sein Vater, der Konditormeister Fritz Pölking sen., bis 1964 mit seiner Frau Agnes die Gastwirtschaft und die Konditorei mit Café, die an der Münsterstraße 71 seit Anfang des 19.