Anfang Oktober: Münster – und vor allem die nähere Umgebung der Uni-Gebäude – verwandeln sich in Party-Meilen. Zahlreiche „Erstis“ wandern in kleineren und größeren Gruppen zu ihren ersten Info-Veranstaltungen, lernen die Stadt und neue Freunde kennen und treffen sich am Abend zum Feiern – Anstoßen auf den Studienstart.