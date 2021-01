Früher gab es katholische Zeiten und evangelische Zeiten auf dem Friedhof. „Das gibt es heute nicht mehr“, sagt Friedhofsgärtner Henrik Schlott.

In Greven leben rund 49 Katholiken, und 17,6 Prozent evangelischen Glaubens. Da hatte man in der Vergangenheit den einen drei, den anderen zwei Beerdigungstermine am Tag zugestanden. Wobei man natürlich noch bedenken muss, dass ein gutes Drittel der Grevener keiner oder einer anderen Religion angehört. Also: moderne Zeiten – heute gilt auch mehr ökumenisches Miteinander beim letzten Geleit.